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Більшість українців не вміють розпізнавати фейки, - Бородянський

Новини » Політика     30.11.2019 - 23:19
Більшість українців не вміють розпізнавати фейки, - Бородянський
Фото: Володимир Бородянський (facebook.com/borodyanskiy)

Тільки 8% українців можуть відрізнити фейк від нефейку

В Україні 92% громадян не можуть відрізнити фейк від нефейку. Про це заявив міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський в інтерв'ю "Дзеркалу тижня", передає РБК-Україна.

За його словами, ухвалення законодавства, яке визначатиме поняття дезінформації, дозволить підвищити медіаграмотність суспільства.

“Медіаграмотність і взагалі вміння відрізнити фейк від нефейку є обов'язковою навичкою сучасного громадянина. Цього треба навчати зі школи, це основа. Ми ж знаємо, що згідно з останнім дослідженням, тільки 8% українців можуть відрізнити фейк від нефейку. Тобто 92% людей не вміють відрізняти правди від неправди", - сказав він.

Як зазначив мінстр, в такій ситуації йдеться вже не про боротьбу з дезінформацією, а "про законодавство, яке захищає правду".

"Дивно звучить, але цей законопроект щодо протидії дезінформації допоможе людям зрозуміти, що є правда, а що є неправда”, - наголосив Бородянський.

Нагадаємо, раніше Міністерство культури презентувало основні пункти нового законопроекту щодо врегулювання діяльності ЗМІ в Україні. Зокрема, законопроектом передбачена поява омбудсмена з питань інформації, заборона на володіння чи фінансування медіа громадянами/компаніями РФ, реєстрація медіа та відповідальність.

Як відомо, 9 листопада президент України Володимир Зеленський доручив уряду до кінця 2019 року розробити і внести на розгляд парламенту законопроект щодо врегулювання діяльності ЗМІ в Україні. В документі мають бути передбачені механізми запобігання розповсюдження недостовірної, спотвореної інформації, а також її спростування.

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Новини України Міністерство культуримедиамедиазаконодательствоВолодимир Бородянський
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