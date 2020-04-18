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Полиция задержала причастных к поджогу камыша на берегу реки Ирпень

Новости » Общество     18.04.2020 - 21:41
Полиция задержала причастных к поджогу камыша на берегу реки Ирпень
Иллюстративное фото (kyivobl.dsns.gov.ua)

Видео с совершением правонарушения мужчины опубликовали в интернете

В Киевской области правоохранители разыскали и задержали двух причастных к поджогу камыша на берегу реки Ирпень. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции.

По данным полиции, правоохранители обнаружили в сети видео, где двое мужчин на мотороллерах поджигают камыш на берегу реки Ирпень. Поиски злоумышленников начались сразу и было открыто производство по ст. 245 Уголовного кодекса Украины.

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Отмечается, что нарушителями оказались 28-ми и 29-летние жители Ирпеня. Правоохранители изъяли их транспортные средства, на которых не было номерных знаков, и доставили нарушителей в отдел полиции. Сейчас с мужчинами работают следователи.

Кроме того, решается вопрос об объявлении подозрения задержанным мужчинам. Нарушителям грозит наказание в виде штрафа, ограничения свободы на срок от 2 до 5 лет или лишения свободы на тот же срок.

Напомним, ранее сообщалось, что по состоянию на вечер 18 апреля продолжается ликвидация лесных пожаров в Житомирской области. Пока остаются активными еще четыре лесных пожара. Огнем охвачено 4260 гектаров территории.

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