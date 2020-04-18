Полиция задержала причастных к поджогу камыша на берегу реки Ирпень

Иллюстративное фото (kyivobl.dsns.gov.ua)

Видео с совершением правонарушения мужчины опубликовали в интернете

В Киевской области правоохранители разыскали и задержали двух причастных к поджогу камыша на берегу реки Ирпень. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции.

По данным полиции, правоохранители обнаружили в сети видео, где двое мужчин на мотороллерах поджигают камыш на берегу реки Ирпень. Поиски злоумышленников начались сразу и было открыто производство по ст. 245 Уголовного кодекса Украины.

Полиция Киевской области разыскивает двух граждан, которые передвигаясь на мопедах без номерных знаков умышлено подожгли... Опубліковано Антоном Геращенком Субота, 18 квітня 2020 р.

Отмечается, что нарушителями оказались 28-ми и 29-летние жители Ирпеня. Правоохранители изъяли их транспортные средства, на которых не было номерных знаков, и доставили нарушителей в отдел полиции. Сейчас с мужчинами работают следователи.

Кроме того, решается вопрос об объявлении подозрения задержанным мужчинам. Нарушителям грозит наказание в виде штрафа, ограничения свободы на срок от 2 до 5 лет или лишения свободы на тот же срок.

Напомним, ранее сообщалось, что по состоянию на вечер 18 апреля продолжается ликвидация лесных пожаров в Житомирской области. Пока остаются активными еще четыре лесных пожара. Огнем охвачено 4260 гектаров территории.