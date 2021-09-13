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Большинство людей не нуждаются в вакцинации дополнительной дозой, - ученые США

Автор: Сергей Пышкин

Ученые американской Администрации по контролю за продуктами и лекарствами (FDA) и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) выступают против использования бустерных доз. По их мнению, большинство людей не нуждаются в дополнительной дозе вакцины.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.

Ученые Филипп Краузе и Марион Грубер упрекнули президента США Джо Байдена за его призыв к использованию бустерной дозы вакцины. Эксперты убеждены в том, что ученые не предоставили достаточно достоверных свидетельств в поддержку дополнительной дозы.

По их словам, преимущества бустерных доз не превышают пользу от распространения вакцины среди миллиардов людей, которые сегодня и в дальнейшем остаются непривитыми. Ученые добавили, что бустеры полезны для людей со слабой иммунной системой, однако они не нужны для населения в целом.

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