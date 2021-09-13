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Більшість людей не потребує вакцинації додатковою дозою, - вчені США

Автор: Сергій Пишкін

Вчені американської Адміністрації з контролю за продуктами та ліками (FDA) й Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) виступають проти використання бустерних доз. На їх думку, більшість людей не потребує додаткової дози вакцини.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на The New York Times.

Вчені Філіп Краузе та Маріон Грубер дорікнули президенту США Джо Байдену за його заклик до використання бустерної дози вакцини. Експерти переконані у тому, що науковці не надали достатньо достовірних свідчень на підтримку додаткової дози.

За їх словами, переваги бустерних доз не перевищують користь від розповсюдження вакцини серед мільярдів людей, які сьогодні й надалі залишаються нещепленими. Вчені додали, що бустери корисні для людей зі слабкою імунною системою, однак вони не потрібні для населення в цілому.

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