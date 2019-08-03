Большинство демократов Палаты представителей поддерживают импичмент Трампа

Иллюстративное фото (roskam.house.gov)

Количество сторонников импичмента возросло после показаний экс-спецпрокурора Мюллера

В Палате представителей Конгресса Соединенных Штатов большинство демократов готовы поддержать начало процедуры импичмента против президента-республиканца Дональда Трампа. Об этом сообщают источники, передает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Число поддерживающих процедуру импичмента достигло 118 человек, после выступления в Конгрессе 24 июля специального советника Роберта Мюллера о своем расследовании вмешательства России в выборы 2016 года.

"В последние несколько лет наша нация видела и слышала от этого президента то, чему нет места в нашей демократии. Я считаю, что пришло время начать процедуру импичмента президента Дональда Трампа", - заявил член Палаты представителей Салуд Карбаджал.

Отмечается, что у демократов в Палате представителей большинство из 235 членов и поддержка расследования импичмента выросла более чем на два десятка демократов после показаний Мюллера, но этого все равно пока недостаточно, поскольку необходимо по меньшей мере 218 голосов за.

Напомним, 18 июля Палата представителей Конгресса Соединенных Штатов заблокировала начало процедуры отстранения американского президента Дональда Трампа от должности. За блокировку инициативы проголосовали 332 конгрессмена, против - 95, один воздержался.