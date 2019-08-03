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Більшість демократів Палати представників підтримують імпічмент Трампа

Новини » Політика    03.08.2019 - 08:00
Більшість демократів Палати представників підтримують імпічмент Трампа
Ілюстративне фото (roskam.house.gov)

Кількість прихильників імпічменту зросла після свідчень екс-спецпрокурора Мюллера

У Палаті представників Конгресу Сполучених Штатів більшість демократів готові підтримати початок процедури імпічменту проти президента-республіканця Дональда Трампа. Про це повідомляють джерела, передає РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Кількість тих, хто підтримує процедуру імпічменту, сягнула 118 осіб, після виступу в Конгресі 24 липня спеціального радника Роберта Мюллера про своє розслідування втручання Росії у вибори 2016 року.

"В останні кілька років наша нація бачила і чула від цього президента те, чому немає місця в нашій демократії. Я вважаю, що настав час почати процедуру імпічменту президента Дональда Трампа", - заявив член Палати представників Салуд Карбаджал.

Зазначається, що у демократів у Палаті представників більшість із 235 членів і підтримка розслідування імпічменту зросла більш ніж на два десятки демократів після свідчень Мюллера, але цього однаково недостатньо, оскільки необхідно щонайменше 218 голосів за.

Нагадаємо, 18 липня Палата представників Конгресу Сполучених Штатів заблокувала початок процедури усунення американського президента Дональда Трампа від посади. За блокування ініціативи проголосували 332 конгресмена, проти - 95, один утримався.

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