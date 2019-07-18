В Конгрессе США заблокировали процедуру импичмента Трампа

Фото: Дональд Трамп (flickr.com/Chairman of the Joint Chiefs of Staff)

За блокировку импичмента проголосовали 332 конгрессмена

Палата представителей Конгресса Соединенных Штатов заблокировала начало процедуры отстранения американского президента Дональда Трампа от должности. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию телеканала C-Span.

За блокировку инициативы проголосовали 332 конгрессмена, против - 95, один воздержался.

Трамп уже прокомментировал данное голосование. Он написал в своем Twitter, что не желал бы пережить подобное любому другому президенту.

"Импичмент вашего президента, который возглавлял величайший экономический бум в истории нашей страны, лучшие показатели работы, самое большое снижение налогов, восстановление вооруженных сил и многое другое, теперь закончился. Этого никогда не должно случиться с другим президентом Соединенных Штатов снова", - написал Трамп.

Импичмент Трампа инициировал конгрессмен Эл Грин от штата Техас, представляющий Демократическую партию. Конгрессмен предлагал начать процедуру импичмента после того, как американский президент некорректно высказался в адрес нескольких женщин из прогрессивного крыла Демократической партии.

Речь идет о высказываниях Трампа в Twitter, которые он допустил в воскресенье, 14 июля, в адрес женщин из оппозиционной Демократической партии. Президент предложил им вместо того, чтобы "громко и злобно" рассказывать американцам, как им управлять США, "поехать обратно и помочь исправить полностью разрушенные и наводненные преступностью места, откуда они приехали".

Такие заявления Трампа были расценены многими как оскорбительные и расистские, поскольку, как написали американские СМИ, слова былы направлены на женщин-политиков в свое время приехавших в США из Сомали, или имеющих происхождение из Палестины, Латинской Америки.

Напомним, в июне 2019 спикер Палаты представителей США, представитель Демократической партии Нэнси Пелоси заявляла, что в Конгрессе остается на рассмотрении вопрос импичмента президента Дональда Трампа. Спикер добавила, что вопрос импичмента требует дополнительного обоснования.