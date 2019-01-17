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Большинство британцев против выхода из ЕС

Новости » Политика    17.01.2019 - 15:41
Большинство британцев против выхода из ЕС
Иллюстративное фото (MaxPixel)

56 процентов британцев сейчас проголосовали бы за то, чтобы остаться в ЕС

Большинство британцев хотят остаться в составе Евросоюза. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на DW со ссылкой на результаты опроса, проведенного в среду, 16 января, исследовательской компанией YouGov.

По результатам опроса 56 процентов британцев сейчас проголосовали бы за то, чтобы остаться в ЕС, а 44 процента отдали бы голос за выход из блока.

"Преимущество в 12 процентов - сейчас самое высокое до этого времени", - сообщил бывший президент YouGov Питер Келлнер.

Результаты опроса обнародовала кампания под названием People's Vote, которая выступает за проведение нового референдума в Великобритании.

Напомним, парламент Британии 29 января проведет голосование относительно запасного плана премьер-министра Терезы Мэй о Brexit.

До этого палата общин британского парламента большинством голосов отклонила план выхода Великобритании из Евросоюза (Brexit), который премьер-министр Тереза Мэй согласовала с Брюсселем.

Ранее сообщалось, что в парламенте Великобритании готовится законопроект об отсрочке выхода из Европейского союза. Лейбористской партии накануне заявили о большой вероятности того, что Лондону придется просить ЕС отложить дату Brexit.

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