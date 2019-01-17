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Більшість британців проти виходу з ЄС

Новини » Політика    17.01.2019 - 15:41
Більшість британців проти виходу з ЄС
Ілюстративне фото (MaxPixel)

56 відсотків британців нині проголосували б за те, щоб залишитися у ЄС

Більшість британців хочуть залишитися в складі Євросоюзу. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на DW з посиланням на результати опитування, проведеного у середу, 16 січня, дослідницькою компанією YouGov.

За результатами опитування 56 відсотків британців нині проголосували б за те, щоб залишитися у ЄС, а 44 відсотки віддали б голос за вихід з блоку.

"Перевага у 12 відсотків - наразі найвища до цього часу", - повідомив колишній президент YouGov Пітер Келлнер.

Результати опитування оприлюднила кампанія під назвою People's Vote, котра виступає за проведення нового референдуму у Великобританії.

Нагадаємо, парламент Британії 29 січня проведе голосування щодо запасного плану прем’єр-міністра Терези Мей щодо Brexit. 

До цього палата громад британського парламенту більшістю голосів відхилила план виходу Великобританії з Євросоюзу (Brexit), який прем'єр-міністр Тереза Мей погодила з Брюсселем. 

Раніше повідомлялось, що у парламенті Великобританії готується законопроект про відстрочку виходу з Європейського союзу. Лейбористської партії напередодні заявили про велику ймовірність того, що Лондону доведеться просити ЄС відкласти дату Brexit.

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