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Большинство американцев поддерживают импичмент Трампа

Новости » Политика    08.10.2019 - 18:58
Большинство американцев поддерживают импичмент Трампа
Фото: Дональд Трамп (Alex Wong/Getty Images)

62% американцев заявили, что телефонный разговор между Зеленским и Трампом был неуместным

Большинство американцев поддерживают начало расследования импичмента президента США Дональда Трампа в связи с украинским скандалом. Об этом свидетельствует опрос вашингтонской школы политики и управления им.Шара, передает CNN.

Сообщается, что 58% опрошенных сказали, что считают верным решение Палаты представителей США начать расследование, по сравнению с 38%, которые с этим не согласились.

"Трое из десяти республиканцев в опросе заявили, что поддерживают начало расследования импичмента президенту, а также 57% независимых и 86% демократов", - говорится в сообщении.

Почти половина - 49% - сказали, что законодатели в нижней палате должны привлечь к ответственности Трампа и потребовать его отстранения от должности. Только 6% респондентов поддерживают только расследование, без отстранения Трампа.

Две трети американцев считают, что телефонный звонок Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским был неуместным, 43% очень неуместными и 17% в некоторой степени.

Еще трое из пяти американцев заявили, что Трамп не придерживается адекватных стандартов этики в правительстве. Опрос проводился с 1 по 6 октября, в нем приняли участие 1007 взрослых. Погрешность составляет 3,5 процентных пункта.

Напомним, начало процедуры импичмента президента Соединенных Штатов Дональда Трампа объявили в Конгрессе США. Объявление сделала спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.

Как сообщало РБК-Украина ранее, американский политик Хиллари Клинтон, кандидат на выборах президента США в 2016 году, поддержала импичмент президента США Дональда Трампа.

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