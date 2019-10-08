Більшість американців підтримують імпічмент Трампа

Фото: Дональд Трамп (Alex Wong/Getty Images)

62% американців заявили, що телефонна розмова між Зеленським і Трампом була недоречною

Більшість американців підтримують початок розслідування імпічменту президента США Дональда Трампа у зв'язку з українським скандалом. Про це свідчить опитування вашингтонської школи політики і управління Ім.Шара, передає CNN.

Повідомляється, що 58% опитаних сказали, що вважають правильним рішення Палати представників США почати розслідування, в порівнянні з 38%, які з цим не погодилися.

"Троє з десяти республіканців в опитуванні заявили, що підтримують початок розслідування імпічменту президента, а також 57% незалежних і 86% демократів", - йдеться в повідомленні.

Майже половина - 49% - сказали, що законодавці в нижній палаті повинні притягнути до відповідальності Трампа і зажадати його відсторонення від посади. Тільки 6% респондентів підтримують тільки розслідування, без відставки Трампа.

Дві третини американців вважають, що телефонний дзвінок Трампа з президентом України Володимиром Зеленським був недоречним, 43% дуже недоречними і 17% в деякій мірі.

Ще троє з п'яти американців заявили, що Трамп не дотримується адекватних стандартів етики в уряді. Опитування проводилося з 1 по 6 жовтня, у ньому взяли участь 1007 дорослих. Похибка складає 3,5 процентних пункти.

Нагадаємо, початок процедури імпічменту президенту Сполучених Штатів Дональда Трампа оголосили в Конгресі США. Оголошення зробила спікер Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі.

Як повідомляло РБК-Україна, раніше американський політик Хілларі Клінтон, кандидат на виборах президента США в 2016 році, підтримала імпічмент президента США Дональда Трампа.