ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Клинтон поддержала импичмент Трампа

Новости » Политика    25.09.2019 - 17:39
Клинтон поддержала импичмент Трампа
Хиллари Клинтон (flickr.com/iprphoto)

Такое заявление она сделала после публикации стенограммы разговора Зеленского и Трампа

Американский политик Хиллари Клинтон, кандидат на выборах президента США в 2016 году, поддержала импичмент президента США Дональда Трампа. Об этом она сообщили в Twitter.

Такое заявление Клинтон сделала после того, как Государственный департамент США опубликовал стенограмму разговора президента Украины Владимира Зеленского и Дональда Трампа, американского президента.

"Президент США предал нашу страну. Это не политическое заявление, это суровая реальность, и мы должны действовать. Он является явной и настоящей опасностью для вещей, которые делают нас сильными и свободными. Я поддерживаю импичмент", - заявила Клинтон.

Клинтон поддержала импичмент Трампа

Напомним, государственный департамент опубликовал стенограмму разговора Зеленского и Трампа 25 сентября.

Как сообщало РБК-Украина ранее, начало процедуры импичмента президента Соединенных Штатов Дональда Трампа объявили в Конгрессе США. Объявление сделала спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. Ранее она уже анонсировала импичмент в ночь на 25 сентября.

Пелоси сказала, что действия, предпринятые Трампом на сегодняшний день, "серьезно нарушили конституцию".

Опубликована стенограмма разговора Зеленского и Трампа: полный текст Трампу планируют объявить импичмент, - WP
Новости Украины Владимир ЗеленскийХиллари КлинтонДональд Трампимпичмент
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь