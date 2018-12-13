Больше всего видов на жительство в Польше имеют украинцы

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Из 200 тыс. удостоверений 138 тыс. выданные украинцам

Виды на жительство в Польше получили 138 тыс. граждан Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Польское радио".

Как отметил пресс-секретарь Управления по вопросам иностранцев Якуб Дудзяк, всего виды на жительство имеют примерно 200 тыс. иностранцев из-за пределов Европейского союза.

Так, кроме украинцев, на территории Польши такие документы получили граждане Индии - 7,7 тыс., Вьетнама - 7 тыс., Китая - 7 тыс., и Беларуси - 5 тыс.

Сообщается, 64% из них - это лица в возрасте от 20 до 39 лет, 23% - лица в возрасте от 40 до 59 лет, а 10% - это молодежь, которой меньше 20 лет.

Чаще всего иностранцы живут в Мазовецьком воеводстве (64 тыс. лиц), а также Великопольском и Малопольском воеводствах (по 20 тыс. человек).

Ранее сообщалось, что из-за замедления экономического развития Польша может потерять более 500 тыс. работников из Украины, которые уедут на запад Европы. Прогнозируют, что динамика роста польской экономики может сократиться на треть из-за оттока украинских заробитчан.

Напомним, в 2017 году украинцы купили наибольшую площадь жилых помещений в Польше по сравнению с другими иностранцами.