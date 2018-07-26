В 2017 в Польше украинцы скупили больше всего жилья среди иностранцев

Граждане Украины купили 27% площади жилых помещений от приобретенной всеми иностранцами в Польше

В 2017 году украинцы купили самую большую площадь жилых помещений в Польше по сравнению с другими иностранцами. Об этом сообщает польское издание Dziennik.

Подчеркивается, что такая тенденция наблюдается уже третий год подряд.

Указано, что в прошлом году украинцы приобрели квартир на площадь 70 тыс. кв. м, что, как пишет издание, на 16% больше показателей 2016 года. Общий же спрос иностранцев составил 264 тысяч кв. м., что на 6% больше, чем в 2016-м.

Таким образом, граждане Украины купили 27% площади от приобретенной всеми иностранцами (физическими лицами). Отмечается, что это на 3% больше по сравнению с предыдущим годом.

Следующие места среди иностранцев занимают немцы, британцы, белорусы и французы.

Указано, что больше всего квартир приобрели в Варшаве, Кракове и Вроцлаве.

Данные Евростата свидетельствуют, что цены на жилье в Польше в 2017 году выросли на 3,4% по сравнению с предыдущим.

Напомним, польские пограничники за первое полугодие 2018 года не пропустили на территорию своей страны почти 25 тысяч украинцев. Как отмечается, это на 43% больше, чем за аналогичный период 2017 года.

ЕС отказался финансировать строительство забора между Польшей и Украиной.