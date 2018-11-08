В Польше опасаются потерять 500 тыс. работников из Украины

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Потеря работников-украинцев является настоящей угрозой для польской экономики

Из-за замедления экономического развития Польша может потерять более 500 тыс. работников из Украины, которые выедут на запад Европы. Об этом сообщается в заявлении Объединения предпринимателей и работодателей (ZPP), передает РБК-Украина со ссылкой на "Польское радио".

Прогнозируют, что динамика роста польской экономики может уменьшиться на треть из-за потери работников с Украины. Вследствие этого, Польша может потерять 1,6% ВВП, при том, что динамика роста ВВП составляет 5%.

Также в ZPP отмечают уменьшение работников, приезжающих в Польшу из стран, расположенных на востоке Европы.

Кроме того, за первое полугодие текущего года в Польше зарегистрировали на 13% меньше заявлений о намерении поручить выполнение работы иностранцу, чем в 2017-м.

В то же время, польские предприниматели и работодатели утверждают, что Германия активно готовится принимать работников из стран, не входящих в ЕС.

В частности, немцы готовятся к широкой рекламной кампании, чтобы поощрить работников из других стран и оказать поддержку в изучении немецкого языка.

В Польше опасаются, что такой шаг повлияет на экономику их страны и "переманит" значительную часть украинцев.

Поэтому Объединение предпринимателей и работодателей предлагает создать в Польше единую миграционную политику, которая была бы направлена ​​на "благоразумное поглощения трудовых иммигрантов из проверенных направлений". Она предусматривала бы, в частности, упрощенную процедуру трудоустройства граждан Украины.

Также в ZPP призывают создать прозрачный путь для получения разрешения на постоянное пребывание, а затем - гражданства для иммигрантов из-за восточной границы.

К 2050 году в Польше готовятся принять 5 млн трудовых иммигрантов, чтобы сохранить предыдущие темпы экономического развития.

Напомним, министр социальной политики Украины Андрей Рева и посол Германии в Украине Эрнст Райхель 7 ноября 2018 подписали немецко-украинское соглашение о социальном обеспечении. Соглашение должно способствовать созданию рабочих мест.