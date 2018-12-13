Найбільше посвідок на тимчасове проживання у Польщі мають українці

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Із 200 тис. посвідок 138 тис. видані українцям

Посвідки на тимчасове проживання у Польщі мають 138 тис. громадян України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Польське радіо".

Як зазначив речник Управління з питань іноземців Якуб Дудзяк, всього посвідки на тимчасове проживання мають приблизно 200 тис. іноземців з-за меж Європейського союзу.

Так, окрім українців, на території Польщі посвідки отримали громадяни Індії - 7,7 тис., В’єтнаму - 7 тис., Китаю - 7 тис., і Білорусі - 5 тис.

Повідомляється, 64% з них - це особи у віці від 20 до 39 років, 23% - особи віком від 40 до 59 років, а 10% - це молодь, якій менше 20 років.

Найчастіше іноземці живуть у Мазовєцькому воєводстві (64 тис. осіб), а також Великопольському та Малопольському воєводствах (по 20 тис. осіб).

Раніше повідомлялося, що через сповільнення економічного розвитку Польща може втратити більше 500 тис. працівників з України, які виїдуть на захід Європи. Прогнозують, що динаміка зростання польської економіки може зменшитися на третину через відтік українських заробітчан.

Нагадаємо, у 2017 році українці купили найбільшу площу житлових приміщень у Польщі у порівнянні з іншими іноземцями.