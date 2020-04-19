ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Найбільше порушень карантину на Великдень зафіксовано у Донецькій області

Новини » Коронавірус     19.04.2020 - 15:41
Найбільше порушень карантину на Великдень зафіксовано у Донецькій області
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Ще у трьох областях поліцейські склали адміністративні протоколи

Найбільше порушень карантину на Великдень зафіксовано у Донецькій області, там розпочато кримінальне провадження. У Запорізькій, Рівненській та Чернігівській областях поліцейські склали три адміністративні протоколи, повідомили у прес-службі Офісу президента.

Втім, наразі в більшості областей країни ситуація спокійна та контрольована, трапляються поодинокі випадки порушення карантину, на які вже відреагували правоохоронні органи.

За даними Національної поліції, богослужіння проводилися у 13 658 храмах в усіх областях, участь у них взяли майже 130 тис. громадян. Лише у 19 культових спорудах на території 13 областей було зафіксовано порушення карантинних обмежень, зокрема надмірне скупчення людей та відсутність індивідуальних засобів захисту.

Нагадаємо, поліція Донецької області порушила кримінальну справу за фактом порушення карантину у Святогірській Свято-Успенській лаврі, на богослужіння в яку прийшли 300 осіб.

Також поліцейські зафіксували масштабні порушення умов карантину під час великоднього богослужіння у Почаївській лаврі.

Раніше в МВС попереджали, якщо в храми на Великдень піде хоча б десята частина вірян, буде спалах коронавірусу.

Послаблення комендантської години та обмежень для літніх людей: Сербія виходить з карантину Коронавірус в Україні: кількість зафіксованих випадків на 19 квітня
Новини України карантиннарушенияКоронавірус
News
On Top