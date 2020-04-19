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Полиция открыла дело из-за нарушения карантина в храме

Новости » Коронавирус     19.04.2020 - 12:16
Полиция открыла дело из-за нарушения карантина в храме
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Участие в богослужениях приняли почти 130 000 граждан

Полиция начала одно уголовное производство и составила три административных протокола за нарушение карантинных ограничений во время пасхальных богослужений. Об этом сообщил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко в Facebook.

Клименко отметил, что на протяжении суток зафиксированы случаи присутствия более 10 верующих в храмах, в том числе без средств индивидуальной защиты в 19-ти культовых сооружениях на территории 13-ти областей.

"Полицейские составили три административных протокола и начато одно уголовное производство. Остальные материалы тщательно изучаются для принятия законного решения. Полиция продолжает работать в усиленном режиме", - сообщил Клименко.

Напомним, Православная церковь Украины поздравила украинцев со Светлым Христовым Воскресением и пожелала каждому добра и духовной силы.

Ранее президент Украины заявлял, что в случае несоблюдения карантинных ограничений в период Пасхальных праздников количество зараженных коронавирусом в Украине может вырасти до 10% населения. Вспышку могут повлечь большие скопления людей на Пасху.

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