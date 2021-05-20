Больше не глава "Укравтодора". Рада назначила Кубракова министром инфраструктуры

Верховная рада назначила нового министра инфраструктуры. Им стал нынешний глава "Укравтодора" Александр Кубраков.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания ВР.
"За" проголосовали 284 нардепа. Сразу после назначения министр принес присягу члена Кабинета министров.
Кубраков получил образование маркетолога в Киевском национальном экономическом университете, также учился на краткосрочной программе в Школе управления им. Дж. Кеннеди (Гарвард, США).
В 2011 году был советником мэра Киева. Сначала - Александра Попова. После победы на выборах в июне 2014 года - Виталия Кличко. Кубраков стал его советником по IT.
В 2015 году Кубраков покинул КГГА. Он стал руководителем проектного офиса в Министерстве юстиции (2015-2016 годы), а с 2016 года в течение трех лет возглавляет сектор телекоммуникаций и IT в Офисе эффективного регулирования.
Так, в 2019 году под №30 прошел в Верховную раду по избирательному списку партии "Слуга народа". В ноябре того же года он выиграл конкурс на должность главы "Укравтодора" после увольнения Славомира Новака и сложил депутатский мандат.
Вчера глава правительства Денис Шмыгаль внес представление на назначение трех министров на вакантные должности.
Верховная рада ранее уволила Владислава Криклия с должности министра инфраструктуры.
Нардепы также уволили главу Министерства развития экономики Игоря Петрашко.
Главы МИУ и Минэкономики сами написали заявления на увольнение, а вот главу Минздрава Максима Степанова Рада отправила в отставку по просьбе премьера.