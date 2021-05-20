Більше не глава "Укравтодору". Рада призначила Кубракова міністром інфраструктури

"За" проголосували 284 нардепа. Відразу після призначення міністр приніс присягу члена Кабінету міністрів.

Що відомо про новопризначеного главу МІУ

Кубраков отримав освіту маркетолога в Київському національному економічному університеті, також навчався на короткостроковій програмі в Школі управління ім. Дж. Кеннеді (Гарвард, США).

У 2011 році був радником мера Києва. Спочатку - Олександра Попова. Після перемоги на виборах у червні 2014 року - Віталія Кличка. Кубраков став його радником з IT.

У 2015 році Кубраков покинув КМДА. Він став керівником проектного офісу в Міністерстві юстиції (2015-2016 роки), а з 2016 року протягом трьох років очолював сектор телекомунікацій та IT в Офісі ефективного регулювання.

Так, у 2019 році під №30 пройшов до Верховної ради за виборчим списком партії "Слуга народу". У листопаді того ж року він виграв конкурс на посаду глави "Укравтодору" після звільнення Славоміра Новака і склав депутатський мандат.