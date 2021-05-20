RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Більше не глава "Укравтодору". Рада призначила Кубракова міністром інфраструктури

Автор: Юлія Струк

Верховна рада призначила нового міністра інфраструктури. Ним став нинішній глава "Укравтодору" Олександр Кубраков.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання ВР.

"За" проголосували 284 нардепа. Відразу після призначення міністр приніс присягу члена Кабінету міністрів.

Що відомо про новопризначеного главу МІУ

Кубраков отримав освіту маркетолога в Київському національному економічному університеті, також навчався на короткостроковій програмі в Школі управління ім. Дж. Кеннеді (Гарвард, США).

У 2011 році був радником мера Києва. Спочатку - Олександра Попова. Після перемоги на виборах у червні 2014 року - Віталія Кличка. Кубраков став його радником з IT.

У 2015 році Кубраков покинув КМДА. Він став керівником проектного офісу в Міністерстві юстиції (2015-2016 роки), а з 2016 року протягом трьох років очолював сектор телекомунікацій та IT в Офісі ефективного регулювання.

Так, у 2019 році під №30 пройшов до Верховної ради за виборчим списком партії "Слуга народу". У листопаді того ж року він виграв конкурс на посаду глави "Укравтодору" після звільнення Славоміра Новака і склав депутатський мандат.

Вчора глава уряду Денис Шмигаль вніс подання на призначення трьох міністрів на вакантні посади.

Верховна рада раніше звільнила Владислава Криклія з посади міністра інфраструктури.

Нардепи також звільнили главу Міністерства розвитку економіки Ігоря Петрашка.

Глави МІУ і Мінекономіки самі написали заяви на звільнення, а ось главу МОЗ Максима Степанова Рада відправила у відставку на прохання прем'єра.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України МІУВерховна Рада