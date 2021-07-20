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Больше 700 обстрелов за выходные: ОБСЕ сообщила о нарушениях на Донбассе

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Украина, Вторник 20 июля 2021 03:25
Больше 700 обстрелов за выходные: ОБСЕ сообщила о нарушениях на Донбассе Фото: ОБСЕ сообщила о нарушениях в выходные (facebook.com/oscesmm)
Автор: Наталья Скороход

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе сообщает о 721 нарушении режима прекращения огня в эти выходные дни на Донбассе. Больше всего обстрелов и взрывов наблюдатели зафиксировали в Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет СММ ОБСЕ за 19 июля.

На выходных, с 16 по 18 июля в Донецкой области ОБСЕ зафиксировали 608 нарушений режима прекращения огня, в том числе 64 взрыва. При этом отмечается, что замечено 11 разрывов боеприпасов, 9 взрывов в воздухе, 10 выстрелов и 34 взрыва неопределенного происхождения.

Больше всего нарушений зафиксировано в районе Майорска в ночь с 16 на 17 июля и с 17 на 18 июля. Там зафиксировали многочисленные взрывы.

В Луганской области в тот же период наблюдатели зафиксировали 133 нарушения, в том числе 21 взрыв неопределенного происхождения.

Большинство нарушений произошло на участке разведения в районе н. п. Золотое и возле него в ночь с 16 на 17 июля. Там зафиксировали многочисленные взрывы. В Попасной - выстрелы из крупнокалиберных пулеметов, а в оккупированных Кадиевке и Первомайске зафиксировали взрывы и очереди из неопределенного оружия.

Напомним, что боевики на Донбассе применяют минометы и тяжелую артиллерию. В результате на днях двое украинских военнослужащих получили ранения.

Ранее сообщалось, что боевики опять обстреляли Пески.

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