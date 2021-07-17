ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Боевики на Донбассе семь раз обстреляли позиции ООС: ранены двое военных

Новина українською →
Донбасс, Суббота 17 июля 2021 17:54
Боевики на Донбассе семь раз обстреляли позиции ООС: ранены двое военных Фото: позиции ООС обстреляли 7 раз, два украинских военных ранены (facebook.com/rnbou)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Боевики на Донбассе с начала 17 июля семь раз открывали огонь по позициям ООС. В результате вражеских обстрелов двое украинских военных получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Facebook.

"С начала сегодняшнего дня, 17 июля, со стороны вооруженных формирований РФ зафиксировано семь нарушений режима прекращения огня", - отметили в ООС.

В районе населенного пункта Чермалык боевики открывали огонь из стрелкового оружия. Позиции ООС в районе Водяного подверглись обстрелу из минометов 120-го и 82-го калибра.

Возле Широкино и Павлополя противник применял минометы, а направлении населенного пункта Староигнатовка - артиллерию 122-го калибра.

В районе поселка Пески враг обстрелял позиции украинских военных из ручных противотанковых и подствольных гранатометов.

В результате обстрелов боевиков двое украинских военнослужащих получили ранения. Состояние одного из них медики оценили как средней тяжести, другого - удовлетворительное. Они направлены в лечебное учреждение.

Напомним, боевики на Донбассе не скрывают, что обстреливают позиции украинских военных снайперами. Это подтвердили в ОБСЕ.

Ранее сообщалось, что боевики стягивают тяжелое вооружение. На оккупированной территории наблюдатели ОБСЕ заметили 3 танка, а на линии отвода вооружения - установку "Град".

Читайте РБК-Украина в Google News
Донбасс ООС военные
NEWS
Сегодня седьмая годовщина катастрофы рейса MH17: что известно и на каком этапе суд
Сегодня седьмая годовщина катастрофы рейса MH17: что известно и на каком этапе суд
DAILY
Пустили под снос. Почему в Киеве активно уничтожают исторические здания
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Пустили под снос. Почему в Киеве активно уничтожают исторические здания