Понад 700 обстрілів за вихідні: ОБСЄ повідомила про порушення на Донбасі

Організація з безпеки і співробітництва в Європі повідомляє про 721 порушення режиму припинення вогню в ці вихідні дні на Донбасі . Найбільше обстрілів і вибухів спостерігачі зафіксували в Донецькій області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт СММ ОБСЄ за 19 липня.

На вихідних, з 16 по 18 липня в Донецькій області ОБСЄ зафіксували 608 порушень режиму припинення вогню, в тому числі 64 вибухи. При цьому наголошується, що помічено 11 розривів боєприпасів, 9 вибухів у повітрі, 10 пострілів і 34 вибухи невизначеного походження.

Найбільше порушень зафіксовано в районі Майорська в ніч з 16 на 17 липня і з 17 на 18 липня. Там зафіксували численні вибухи.

У Луганській області в той же період спостерігачі зафіксували 133 порушення, в тому числі 21 вибух невизначеного походження.

Більшість порушень сталося на ділянці розведення в районі н.п. Золоте і біля нього в ніч з 16 на 17 липня. Там зафіксували численні вибухи. У Попасній - постріли з великокаліберних кулеметів, а в окупованих Кадіївці і Первомайську зафіксували вибухи і черги з невизначеної зброї.