ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Понад 700 обстрілів за вихідні: ОБСЄ повідомила про порушення на Донбасі

Новость на русском →
Україна, Вівторок 20 липня 2021 03:25
Понад 700 обстрілів за вихідні: ОБСЄ повідомила про порушення на Донбасі Фото: ОБСЄ повідомила про порушення у вихідні (facebook.com/oscesmm)
Автор: Наталья Скороход

Організація з безпеки і співробітництва в Європі повідомляє про 721 порушення режиму припинення вогню в ці вихідні дні на Донбасі. Найбільше обстрілів і вибухів спостерігачі зафіксували в Донецькій області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт СММ ОБСЄ за 19 липня.

На вихідних, з 16 по 18 липня в Донецькій області ОБСЄ зафіксували 608 порушень режиму припинення вогню, в тому числі 64 вибухи. При цьому наголошується, що помічено 11 розривів боєприпасів, 9 вибухів у повітрі, 10 пострілів і 34 вибухи невизначеного походження.

Найбільше порушень зафіксовано в районі Майорська в ніч з 16 на 17 липня і з 17 на 18 липня. Там зафіксували численні вибухи.

У Луганській області в той же період спостерігачі зафіксували 133 порушення, в тому числі 21 вибух невизначеного походження.

Більшість порушень сталося на ділянці розведення в районі н.п. Золоте і біля нього в ніч з 16 на 17 липня. Там зафіксували численні вибухи. У Попасній - постріли з великокаліберних кулеметів, а в окупованих Кадіївці і Первомайську зафіксували вибухи і черги з невизначеної зброї.

Нагадаємо, що бойовики на Донбасі застосовують міномети та важку артилерію. В результаті днями двоє українських військовослужбовців отримали поранення.

Раніше повідомлялося, що бойовики знову обстріляли Піски.

Читайте РБК-Україна в Google News
Донбас
NEWS
США та Німеччина з дня на день оголосять про угоду щодо "Північного потоку-2", - Reuters
США та Німеччина з дня на день оголосять про угоду щодо "Північного потоку-2", - Reuters
DAILY
Елла Лібанова: Нас має бути не більше, ми маємо жити довше і краще
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Елла Лібанова: Нас має бути не більше, ми маємо жити довше і краще