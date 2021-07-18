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Оккупанты открыли огонь из минометов вблизи поселка Пески на Донбассе

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Украина, Воскресенье 18 июля 2021 08:15
Оккупанты открыли огонь из минометов вблизи поселка Пески на Донбассе Фото: оккупанты продолжают обстрелы на Донбассе (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

По состоянию на 7 часов утра, 18 июля, на Донбассе зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. Вблизи поселка Пески оккупанты открыли огонь из минометов 120-го калибра.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу штаба ООС.

"С начала суток боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных сил Украины нет", - говорится в сообщении.

За прошедшие сутки, 17 июля, в районе проведения операции Объединенных сил, вооруженные формирования Российской Федерации 13 раз нарушили режим прекращения огня.

В результате вражеских обстрелов 2 военных из состава Объединенных сил получили ранения. Воины находятся в лечебном учреждении. Состояние здоровья одного раненого средней тяжести, другого – удовлетворительное.

На обстрелы противника наши защитники открывали ответный огонь.

Кроме того, на севере Луганщины был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10".

Напомним, российские оккупанты на Донбассе не скрывают, что обстреливают позиции украинских военных. Это подтвердили в ОБСЕ.

Ранее сообщалось, что россияне стягивают тяжелое вооружение. На оккупированной территории наблюдатели ОБСЕ заметили 3 танка, а на линии отвода вооружения - установку "Град".

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Донбасс ООС
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