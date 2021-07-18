Оккупанты открыли огонь из минометов вблизи поселка Пески на Донбассе
По состоянию на 7 часов утра, 18 июля, на Донбассе зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. Вблизи поселка Пески оккупанты открыли огонь из минометов 120-го калибра.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу штаба ООС.
"С начала суток боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных сил Украины нет", - говорится в сообщении.
За прошедшие сутки, 17 июля, в районе проведения операции Объединенных сил, вооруженные формирования Российской Федерации 13 раз нарушили режим прекращения огня.
В результате вражеских обстрелов 2 военных из состава Объединенных сил получили ранения. Воины находятся в лечебном учреждении. Состояние здоровья одного раненого средней тяжести, другого – удовлетворительное.
На обстрелы противника наши защитники открывали ответный огонь.
Кроме того, на севере Луганщины был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10".
Напомним, российские оккупанты на Донбассе не скрывают, что обстреливают позиции украинских военных. Это подтвердили в ОБСЕ.
Ранее сообщалось, что россияне стягивают тяжелое вооружение. На оккупированной территории наблюдатели ОБСЕ заметили 3 танка, а на линии отвода вооружения - установку "Град".