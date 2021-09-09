Больше 1500 нарушений за сутки: в ОБСЕ рассказали об обстрелах на Донбассе

В Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе рассказали об обстрелах на Донбассе . 7 сентября наблюдатели организации зафиксировали более 1500 нарушений режима прекращения огня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет СММ ОБСЕ за 8 сентября.

Больше всего нарушений прекращения огня зафиксировали в Донецкой области. Там произошло 1090 нарушений, среди которых 1 взрыв в воздухе.

При этом, в ОБСЕ отмечают, что почти все нарушения произошли в районе н. п. Зерновое.

Наблюдатели предполагают, что это связано с учениями, которые устроили боевики. Там слышали 1000 выстрелов и осередей из крупнокалиберных пулеметов.

В организации уточняют, что на этом участке запрещено проводить учения в соответствии с решением Трехсторонней контактной группы.

"Почти все нарушения режима прекращения огня произошли в районе к юго-западу от н. п. Зерновое, по оценке, в рамках учений с боевой стрельбой в зоне безопасности в нарушение решения Трехсторонней контактной группы (ТКГ) от 3 марта 2016 года, запрещающего проведение учений с боевой стрельбой в зоне безопасности", - говорится в сообщении.

В Луганской области ОБСЕ зафиксировала 476 нарушений режима прекращения огня, в том числе 47 взрывов. При этом 1 взрыв произошел в воздухе, а 46 - неопределенного происхождения.

Все нарушения в Луганской области зафиксировали в районе участка разведения возле Золотого.

В Золотом слышали взрывы, а ближе к Попасной - взрывы, стрельбу из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов.