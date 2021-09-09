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Більше 1500 порушень за добу: в ОБСЄ розповіли про обстріли на Донбасі

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Україна, Четвер 09 вересня 2021 03:23
Більше 1500 порушень за добу: в ОБСЄ розповіли про обстріли на Донбасі Фото: в ОБСЄ розповіли про обстріли на Донбасі (facebook.com/oscesmm)
Автор: Наталья Скороход

В Організації з безпеки і співробітництва в Європі розповіли про обстріли на Донбасі. 7 вересня спостерігачі організації зафіксували понад 1500 порушень режиму припинення вогню.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт СММ ОБСЄ за 8 вересня.

Найбільше порушень припинення вогню зафіксували в Донецькій області. Там сталося 1090 порушень, серед яких 1 вибух у повітрі.

При цьому, в ОБСЄ зазначають, що майже всі порушення сталися в районі н.п. Зернове.

Спостерігачі припускають, що це пов'язано з навчаннями, які влаштували бойовики. Там чули 1000 пострілів і серій з великокаліберних кулеметів.

В організації уточнюють, що на цій ділянці заборонено проводити навчання відповідно до рішення Тристоронньої контактної групи.

"Майже всі порушення режиму припинення вогню відбулися в районі на північному заході від н.п. Зернове, за оцінкою, в рамках навчань з бойовою стрільбою в зоні безпеки в порушення рішення Тристоронньої контактної групи (ТКГ) від 3 березня 2016 року, що забороняє проведення навчань з бойовою стрільбою в зоні безпеки", - йдеться в повідомленні.

У Луганській області ОБСЄ зафіксувала 476 порушень режиму припинення вогню, в тому числі 47 вибухів. При цьому 1 вибух стався в повітрі, а 46 - невизначеного походження.

Всі порушення в Луганській області зафіксували в районі ділянки розведення біля Золотого.

У Золотому чули вибухи, а ближче до Попасної - вибухи, стрілянину зі стрілецької зброї та великокаліберних кулеметів.

Нагадаємо, що бойовики здійснили дистанційне мінування на Донбасі мінами ПОМ-2. Їх використання заборонено Мінськими домовленостями.

Раніше повідомлялося, що загострення ситуації на Донбасі може бути пов'язано з візитом Зеленського до США. Таке припущення висловили у ВР.

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