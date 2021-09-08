Боевики снова осуществили дистанционное минирование на Донбассе
Украинская сторона СЦКК в очередной раз сообщила о грубых нарушениях режима прекращения огня со стороны российских оккупантов. Они использовали запрещенное Минскими соглашениями вооружение.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС.
Так, боевики во время обстрела с направления оккупированного населенного пункта Молодежное в направлении населенного пункта Крымское произвели дистанционное минирование позиций Вооруженных сил с помощью РПГ с применением ПОМ-2 (10 мин).
Украинской стороной СЦКК была проведена верификация минирования и с помощью установленного координационного механизма проинформирована СММ ОБСЕ.
"Действия оккупантов несут прямую угрозу жизни военнослужащих Вооруженных сил Украины и противоречат Минским договоренностям", - отметили в ООС.
Напомним, вчера в результате вражеского обстрела украинский военный получил ранение.
Ранее в "Слуге народа" связали обострение на Донбассе с визитом Зеленского в США.