На Донбассе в результате обстрелов получили ранения двое военных
В среду вечером, 8 августа, вооруженные формирования Российской Федерации обстреляли украинские позиции на Донбассе. В результате обстрела двое украинских военных получили ранения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба операции Объединенных сил.
"Вооруженные формирования РФ прибегли к очередному нарушения режима прекращения огня и осуществили обстрелы позиций украинских защитников в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", - говорится в сообщении.
В штабе сообщили, что двое военнослужащих Объединенных сил получили осколочные ранения.
"После оказания первой медицинской помощи раненых транспортировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья защитников - средней тяжести", - говорится в сообщении.