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В СН связывают обострение на Донбассе с визитом Зеленского в США

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Среда 08 сентября 2021 09:04
В СН связывают обострение на Донбассе с визитом Зеленского в США Фото: нардеп Александр Завитневич (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Олег Черныш

Глава комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Александр Завитневич ("Слуга народа") связывает напряженность на Донбассе, в частности, обстрел Авдеевки, произошедший в конце августа, с визитом президента Владимира Зеленского в США.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Зона турбулентности. Какие угрозы ждут Украину этой осенью".

"Россия всегда применяет этот метод давления и влияния перед какими-то важными для нас событиями, например, Днем независимости или визитом в США", – сказал он в беседе с РБК-Украина.

При этом депутат уверяет, что ВСУ дают достойный отпор противнику. Командирам подразделений, подчеркивает Завитневич, не надо запрашивать разрешение на огонь в ответ у вышестоящих инстанций, они сами вправе принимать подобное решение.

Напомним, что РБК-Украина раскрывало подробности обострения ситуации в районе проведения операции Объединенных сил накануне визита Владимира Зеленского в США.

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Владимир Зеленский Соединенные Штаты Америки Слуга народа
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