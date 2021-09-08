В СН связывают обострение на Донбассе с визитом Зеленского в США

Глава комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Александр Завитневич ("Слуга народа") связывает напряженность на Донбассе, в частности, обстрел Авдеевки, произошедший в конце августа, с визитом президента Владимира Зеленского в США.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Зона турбулентности. Какие угрозы ждут Украину этой осенью" .

"Россия всегда применяет этот метод давления и влияния перед какими-то важными для нас событиями, например, Днем независимости или визитом в США", – сказал он в беседе с РБК-Украина.

При этом депутат уверяет, что ВСУ дают достойный отпор противнику. Командирам подразделений, подчеркивает Завитневич, не надо запрашивать разрешение на огонь в ответ у вышестоящих инстанций, они сами вправе принимать подобное решение.