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Большая приватизация: Раде рекомендуют ввести ограничения для аукционов

Автор: Юлия Струк

Верховной раде рекомендуют временно не проводить аукционы с понижением стартовой цены по продаже объектов большой приватизации. Такую рекомендацию дал комитет по вопросам экономического развития.

Об этом сообщает информационное управление аппарата ВР.

Данное ограничение предусмотрено в законопроекте №.5397.

Документ предлагается изложить в новой редакции термины "электронная торговая система (ЭТС)" и "центральная база данных".

Закон предлагает исключить предприятия по изготовлению, ремонту технических и других средств реабилитации для лиц с инвалидностью из перечня объектов, не подлежащих приватизации, и включить в этот перечень предприятия по изготовлению и ремонту всех видов оружия, находящегося на вооружении Вооруженных сил Украины, других образованных в соответствии с законом воинских формирований, Службы безопасности Украины.

Также в проекте прописано, что временно, на период карантина из-за коронавируса, для объектов большой приватизации не проводятся аукционы со снижением стартовой цены, аукционы по методу изучения ценовых предложений и выкуп.

"Народные депутаты приняли решение внести законопроект на рассмотрение Верховной рады и рекомендовать по результатам рассмотрения в первом чтении принять за его за основу", - говорится в сообщении.

Напомним, 1 мая вступил в силу закон, который отменил запрет на проведение аукционов по продаже объектов большой приватизации.

Как писало РБК-Украина, 5 сентября прошлого года в стране запретили аукционы по продаже объектов большой приватизации на время карантина, установленного Кабинетом министров.

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