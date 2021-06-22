Большая приватизация: Раде рекомендуют ввести ограничения для аукционов

Верховной раде рекомендуют временно не проводить аукционы с понижением стартовой цены по продаже объектов большой приватизации. Такую рекомендацию дал комитет по вопросам экономического развития.
Данное ограничение предусмотрено в законопроекте №.5397.
Документ предлагается изложить в новой редакции термины "электронная торговая система (ЭТС)" и "центральная база данных".
Закон предлагает исключить предприятия по изготовлению, ремонту технических и других средств реабилитации для лиц с инвалидностью из перечня объектов, не подлежащих приватизации, и включить в этот перечень предприятия по изготовлению и ремонту всех видов оружия, находящегося на вооружении Вооруженных сил Украины, других образованных в соответствии с законом воинских формирований, Службы безопасности Украины.
Также в проекте прописано, что временно, на период карантина из-за коронавируса, для объектов большой приватизации не проводятся аукционы со снижением стартовой цены, аукционы по методу изучения ценовых предложений и выкуп.
"Народные депутаты приняли решение внести законопроект на рассмотрение Верховной рады и рекомендовать по результатам рассмотрения в первом чтении принять за его за основу", - говорится в сообщении.
Напомним, 1 мая вступил в силу закон, который отменил запрет на проведение аукционов по продаже объектов большой приватизации.
Как писало РБК-Украина, 5 сентября прошлого года в стране запретили аукционы по продаже объектов большой приватизации на время карантина, установленного Кабинетом министров.