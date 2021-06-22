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Велика приватизація: Раді рекомендують ввести обмеження для аукціонів

Автор: Юлія Струк

Верховній раді рекомендують тимчасово не проводити аукціони зі зниженням стартової ціни з продажу об'єктів великої приватизації. Таку рекомендацію надав комітет з питань економічного розвитку.

Про це повідомляє інформаційне управління Апарату ВР.

Дане обмеження передбачене у законопроекті №.5397.

Документ пропонується викласти в новій редакції терміни "електронна торгова система (ЕТС)" та "центральна база даних".

Закон пропонує виключити підприємства з виготовлення, ремонту технічних та інших засобів реабілітації для осіб з інвалідністю з переліку об’єктів, які не підлягають приватизації, та включити до такого переліку підприємства з виготовлення та ремонту всіх видів зброї, що перебуває на озброєнні Збройних сил України, інших утворених відповідно до закону військових формувань, Служби безпеки України.

Також у проекті прописано, що тимчасово, на період карантину через коронавірус, для об’єктів великої приватизації не проводяться аукціони зі зниженням стартової ціни, аукціони за методом вивчення цінових пропозицій та викуп.

"Народні депутати ухвалили рішення внести законопроект на розгляд Верховної ради та рекомендувати за результатами розгляду у першому читанні прийняти за його за основу", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, 1 травня набрав чинності закон, який скасував заборону на проведення аукціонів з продажу об'єктів великої приватизації.

Як писало РБК-Україна, 5 вересня минулого року в країні заборонили аукціони з продажу об'єктів великої приватизації на час карантину, встановленого Кабінетом міністрів.

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