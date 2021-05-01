Большая приватизация: в Украине возобновили аукционы

Сегодня вступил в силу закон, который отменил запрет на проведение аукционов по продаже объектов большой приватизации . Ранее запрет ввели из-за карантина.

Он вступил в силу на следующий день после обнародования.

Закон позволит начать подготовку и проведение большой приватизации на аукционах, которые были приостановлены из-за ограничительных мер в связи с пандемией COVID-19 с марта прошлого года.

Документ гласит, что в период действия карантина не проводятся аукционы со снижением стартовой цены, аукционы по методу изучения ценовых предложений, а также приватизация путем выкупа объектов большой приватизации.

Подчеркнем, государственное имущество разрешается продавать только на аукционе с условиями, когда торги выигрывает покупатель, который предложил самую высокую цену и взял на себя обязательство выполнить условия продажи.