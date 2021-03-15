Большая приватизация и лишение свободы за ложь в декларациях: что рассмотрит СН на фракции
В понедельник, 15 марта, вечером состоится заседание фракции "Слуга народа". Парламентарии рассмотрят ряд законопроектов, среди которых и возвращение лишения свободы за ложь в декларациях.
Речь идет о законопроекте №4651, которым вносятся изменения в Кодекс об административных правонарушениях и Уголовный кодекс: возвращается уголовная ответственность с лишением свободы за недостоверное декларирование.
Парламентарии рассмотрят внесение изменений в закон №4543 о приватизации объектов большой приватизации. Там утвержден перечень предприятий, которые не подлежат приватизации.
СН рассмотрит и внесение изменений в Налоговый кодекс касательно международных почтовых перемещений.
"Увеличение лимита международных почтовых пересылок до 150 у.е. Я подал правку увеличить до 200 у.е. Будем дискутировать", - отметил Качура.
Кроме того, на повестке дня:
- №2194 и 2195 касательно усовершенствования системы управления и дерегуляции в сфере земельных отношений,
- №4475 о потребительском кредитовании, который предусматривает реструктуризацию валютных кредитов,
- №4241 касательно защиты должников при урегулировании просроченной задолженности.
Напомним, в начале марта комитет ВР по вопросам правовой политики поддержал законопроект №4651 президента Владимира Зеленского. Его рекомендуют одобрить за основу.
Как писало РБК-Украина, глава партия "Слуга народа" Александр Корниенко в пятницу анонсировал, что Рада на этой неделе намерена рассмотреть два законопроекта в рамках земельной реформы в Украине. Это фактическое завершение этой реформы.