Большая приватизация и лишение свободы за ложь в декларациях: что рассмотрит СН на фракции

В понедельник, 15 марта, вечером состоится заседание фракции "Слуга народа". Парламентарии рассмотрят ряд законопроектов, среди которых и возвращение лишения свободы за ложь в декларациях.

Об этом сообщил нардеп от СН Александр Качура в своем Telegram.

Речь идет о законопроекте №4651, которым вносятся изменения в Кодекс об административных правонарушениях и Уголовный кодекс: возвращается уголовная ответственность с лишением свободы за недостоверное декларирование.



Парламентарии рассмотрят внесение изменений в закон №4543 о приватизации объектов большой приватизации. Там утвержден перечень предприятий, которые не подлежат приватизации.

СН рассмотрит и внесение изменений в Налоговый кодекс касательно международных почтовых перемещений.

"Увеличение лимита международных почтовых пересылок до 150 у.е. Я подал правку увеличить до 200 у.е. Будем дискутировать", - отметил Качура.

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