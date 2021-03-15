Велика приватизація і позбавлення волі за брехню у деклараціях: що розгляне СН на фракції
У понеділок, 15 березня, ввечері відбудеться засідання фракції "Слуга народу". Парламентарії розглянуть ряд законопроектів, серед яких і повернення позбавлення волі за брехню у деклараціях.
Йдеться про законопроект №4651, яким вносяться зміни до Кодексу про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу: повертається кримінальна відповідальність з позбавленням волі за недостовірне декларування.
Парламентарії розглянуть внесення змін до закону №4543 про приватизацію об'єктів великої приватизації. Там затверджено перелік підприємств, які не підлягають приватизації.
СН розгляне і внесення змін до Податкового кодексу щодо міжнародних поштових пересилань.
"Збільшення ліміту міжнародних поштових пересилань до 150 у.о. Я подав правку збільшити до 200 у.о. Будемо дискутувати", - зазначив Качура.
Крім того, на порядку денному:
- №2194 і 2195 щодо удосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин,
- №4475 про споживче кредитування, який передбачає реструктуризацію валютних кредитів,
- №4241 щодо захисту боржників при врегулюванні простроченої заборгованості.
Нагадаємо, на початку березня комітет ВР з питань правової політики підтримав законопроект №4651 президента Володимира Зеленського. Його рекомендують схвалити за основу.
Як писало РБК-Україна, глава партія "Слуга народу" Олександр Корнієнко в п'ятницю анонсував, що Рада на цьому тижні має намір розглянути два законопроекти в рамках земельної реформи в Україні. Це фактичне завершення цієї реформи.