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Велика приватизація і позбавлення волі за брехню у деклараціях: що розгляне СН на фракції

Новость на русском → Київ, Понеділок 15 березня 2021 12:52
Велика приватизація і позбавлення волі за брехню у деклараціях: що розгляне СН на фракції Фото: фракція "Слуга народу" (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

У понеділок, 15 березня, ввечері відбудеться засідання фракції "Слуга народу". Парламентарії розглянуть ряд законопроектів, серед яких і повернення позбавлення волі за брехню у деклараціях.

Про це повідомив нардеп від СН Олександр Качура у своєму Telegram.

Йдеться про законопроект №4651, яким вносяться зміни до Кодексу про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу: повертається кримінальна відповідальність з позбавленням волі за недостовірне декларування.

Парламентарії розглянуть внесення змін до закону №4543 про приватизацію об'єктів великої приватизації. Там затверджено перелік підприємств, які не підлягають приватизації.

СН розгляне і внесення змін до Податкового кодексу щодо міжнародних поштових пересилань.

"Збільшення ліміту міжнародних поштових пересилань до 150 у.о. Я подав правку збільшити до 200 у.о. Будемо дискутувати", - зазначив Качура.

Крім того, на порядку денному:

  • №2194 і 2195 щодо удосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин,
  • №4475 про споживче кредитування, який передбачає реструктуризацію валютних кредитів,
  • №4241 щодо захисту боржників при врегулюванні простроченої заборгованості.

Нагадаємо, на початку березня комітет ВР з питань правової політики підтримав законопроект №4651 президента Володимира Зеленського. Його рекомендують схвалити за основу.

Як писало РБК-Україна, глава партія "Слуга народу" Олександр Корнієнко в п'ятницю анонсував, що Рада на цьому тижні має намір розглянути два законопроекти в рамках земельної реформи в Україні. Це фактичне завершення цієї реформи.

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