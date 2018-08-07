В Болонье пожарные потушили возгорание на месте взрыва

Новости Происшествия 07.08.2018 - 00:52
Фото: место взрыва в Болонье (twitter.com/biagiotozzi)
Фото: место взрыва в Болонье (twitter.com/biagiotozzi)

Пожарная служба Италии сообщила, что удалось потушить пожар на месте взрыва цистерны

Пожарным удалось потушить последствия взрыва возле аэропорта в городе Болонья. Об этом в своем Twitter сообщает пожарная служба Италии.

 В пожарной службе сообщают, что в 17:00 по местному времени пожар был потушен и ведутся работы по охлаждению. Команды пожарных продолжают работы по поиску жертв происшествия.

В результате ДТП обрушилась часть дороги, где образовался кратер. Движение автомобилей по трассе было перекрыто на расстоянии в 3 километра от места образования воронки. 

Напомним, 6 августа 2018 в итальянской Болонье в результате взрыва возле аэропорта два человека погибли, еще 84 пострадали. По данным полиции и свидетелей, в ДТП попала цистерна с топливом. 

В результате взрыва возле аэропорта в Болонье пострадали 84 человека Взрыв возле аэропорта Болоньи: два человека погибли, еще 67 пострадали
Теги:  Италия,  аэропорт,  Взрыв  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС