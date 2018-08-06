В результате взрыва возле аэропорта в Болонье пострадали 84 человека

В результате взрыва погибли 2 человека

В итальянской Болонье в результате взрыва возле аэропорта два человека погибли, еще 84 пострадали. Об этом сообщает Сorriere di Вologna.

Издание сообщает, что спасатели ликвидировали пожар, однако в результате взрыва в асфальтном покрытии образовалась яма.

Ранее очевидцы происшествия сообщили о взрыве в районе аэропорта Болоньи, после которого начался пожар. По данным газеты Repubblica, взрыв произошел после аварии с участием грузового автомобиля, который, вероятно, перевозил горючие вещества.

Напомним, взрыв произошел 6 августа после аварии на автомагистрали. По данным полиции и свидетелей, в ДТП попала цистерна с топливом. Также сообщается, что дороги вокруг места взрыва закрыты.

Издание сообщает, что автомагистраль, где произошел взрыв, закрыта в обоих направлениях. Кроме того, движение нарушено не только на автостраде, но и в районе Борго Панигале. Отметим, что территорию аэропорта авария не затронула. Воздушное движение осуществляется в штатном режиме.