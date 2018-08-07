У Болоньї пожежники загасили пожежу на місці вибуху

Пожежна служба Італії повідомила, що вдалося загасити пожежу на місці вибуху цистерни

Пожежникам вдалося загасити наслідки вибуху біля аеропорту у місті Болонья. Про це у своєму Twitter повідомляє пожежна служба Італії.

В пожежній службі повідомляють, що в 17:00 за місцевим часом пожежу було погашену й ведуться роботи по охолодженню. Команди пожежних продовжують роботи з пошуку жертв події.

В результаті ДТП обвалилася частина дороги, де утворився кратер. Рух автомобілів по трасі було перекрито на відстані в 3 кілометра від місця утворення воронки.

Нагадаємо, 6 серпня 2018 в італійській Болоньї в результаті вибуху біля аеропорту двоє людей загинули, ще 84 постраждали. За даними поліції і свідків, у ДТП потрапила цистерна з паливом.