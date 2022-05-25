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Больницы приграничных областей РФ переполнены ранеными военными, - Генштаб

Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Большое количество раненых российских военных находится в больницах приграничных с Украиной населенных пунктов РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб.

"Регулярно поступает информация о сосредоточении значительного количества раненых военнослужащих вооруженных сил Российской Федерации в лечебных заведениях приграничных с Украиной населенных пунктов", - сказано в сводке Генштаба.

При этом отмечается, что украинские военные продолжают уничтожать личный состав и военную технику противника. По состоянию на 25 мая, с начала полномасштабного вторжения РФ было уничтожено около 29 450 вражеских солдат и более 4 тысяч единиц военной техники.

Напомним, ранее Вооруженные силы Украины (ВСУ) отразили 3 вражеские атаки на Донбассе. Украинские артиллеристы нанесли удар по скоплению живой силы и техники противника, уничтожено 180 оккупантов.

Также мы писали, что оккупационные войска РФ попытались обеспечить выход на административные границы Херсонской области и продвинуться в сторону Николаева.

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