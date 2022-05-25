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Лікарні прикордонних областей РФ переповнені пораненими військовими, - Генштаб

Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Велика кількість поранених російських військових перебуває у лікарнях прикордонних з Україною населених пунктів РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб.

"Регулярно надходить інформація про зосередження значної кількості поранених військовослужбовців збройних сил Російської Федерації у лікувальних закладах прикордонних з Україною населених пунктів", - йдеться у зведенні Генштабу.

При цьому наголошується, що українські військові продовжують знищувати особовий склад та військову техніку супротивника. Станом на 25 травня, з початку повномасштабного вторгнення РФ було знищено близько 29 450 ворожих солдатів та понад 4 тисячі одиниць військової техніки.

Нагадаємо, раніше Збройні сили України (ЗСУ) відбили 3 ворожі атаки на Донбасі. Українські артилеристи завдали удару по скупченню живої сили та техніки супротивника, знищено 180 окупантів.

Також ми писали, що окупаційні війська РФ спробували забезпечити вихід на адміністративні кордони Херсонської області та просунутися у бік Миколаєва.

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