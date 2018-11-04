В больнице умер один из пострадавших в аварии возле Шулявского моста

Фото: ДТП на Шулявском путепроводе (facebook.com/KyivOperativ)

Вчера в Киеве произошло тройное ДТП возле Шулявского путепровода

В больнице Киева скончался один из пострадавших в тройном дорожно-транспортном происшествии, которое произошло вчера поздно вечером возле Шулявского путепровода. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Киева.

"В результате аварии 48-летнюю пассажирку и 47-летнего водителя Opel доставили в больницу, где от полученных травм мужчина скончался. Другим участникам ДТП оказали медицинскую помощь на месте", - говорится в сообщении полиции.

Предварительно установлено, что водитель авто Opel не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилями Smart и Citroеn.

Отмечается, что правоохранители провели осмотр места происшествия, опросили свидетелей и в последующем установят обстоятельства аварии. По факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 286 ("Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами") Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в Киеве на Шулявском путепроводе в субботу, 3 ноября, около 22:00 ночи произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие, из-за которого движение автотранспорта полностью было парализовано.