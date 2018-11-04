У лікарні помер один з постраждалих в аварії біля Шулявського мосту

Фото: ДТП на Шулявському шляхопроводі (facebook.com/KyivOperativ)

Вчора в Києві сталося потрійне ДТП біля Шулявського шляхопроводу

В лікарні Києва помер один з постраждалих у потрійній дорожньо-транспортній пригоді, яка сталася вчора пізно ввечері біля Шулявського шляхопроводу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Києва.

"В результаті аварії 48-річну пасажирку та 47-річного водія Opel доставили в лікарню, де від отриманих травм чоловік помер. Іншим учасникам ДТП надали медичну допомогу на місці", - йдеться в повідомленні поліції.

Попередньо встановлено, що водій авто Opel не впорався з керуванням і виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з автомобілями Smart і Citroеn.

Відзначається, що правоохоронці провели огляд місця події, опитали свідків і в подальшому встановлять обставини аварії. За фактом ДТП порушено кримінальне провадження за ч. ст 2. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, в Києві на Шулявському шляхопроводі в суботу, 3 листопада, близько 22:00 ночі сталося масштабна дорожньо-транспортна пригода, з-за якого рух автотранспорту повністю було паралізовано.