В больнице рассказали о состоянии пострадавших в результате ДТП в Запорожской области

Трое из восьми госпитализированых находятся в тяжелом состоянии

Главный врач Запорожской областной больницы Игорь Шишка рассказал о состоянии пострадавших в результате аварии возле села Каменское. Об этом сообщает местное издание 061.

"Ребенок находится в крайне тяжелом состоянии, была остановка сердца, сейчас ради его спасения совместно работают бригады врачей анестезиологов и реаниматологов ЗОКБ и детской областной больницы. Двое пациентов находятся в реанимации, остальные - в отделениях хирургии, нейрохирургии и травматологии. В связи с окончанием рабочего дня, дополнительно вызваны сотрудники больницы, чтобы усилить бригады оказания экстренной помощи", - отметил главврач.

По его словам, сейчас пострадавшим проводится комплексная диагностика для выявления повреждений, их характера и объема, чтобы определить дальнейшую тактику лечения пациентов.

Напомним, сегодня, 10 августа, в Запорожской области возле села Каменское маршрутка столкнулась с грузовиком, в результате чего погибли шесть человек, еще 12 получили травмы. ДТП в Запорожской области произошло около 14:30 на автодороге Харьков-Симферополь, где маршрутное такси столкнулось с "Камазом". На момент аварии в маршрутке находилось 20 человек.

С водителем маршрутки проводятся первоочередные следственные действия и в ближайшее время ему будет избрана мера пресечения. По факту ДТП в Запорожской области уже возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения). Позже стало известно о задержании водитедя грузовика.