У лікарні розповіли про стан постраждалих у результаті ДТП у Запорізькій області

Троє з восьми госпіталізованих перебувають у важкому стані

Головний лікар Запорізької обласної лікарні Ігор Шишка розповів про стан постраждалих в результаті аварії біля села Кам'янське. Про це повідомляє місцеве видання 061.

"Дитина перебуває у вкрай важкому стані, була зупинка серця, зараз заради його порятунку спільно працюють бригади лікарів анестезіологів і реаніматологів ЗОКБ і дитячої обласної лікарні. Двоє пацієнтів знаходяться в реанімації, решта - у відділеннях хірургії, нейрохірургії і травматології. У зв'язку із закінченням робочого дня, додатково викликані співробітники лікарні, щоб посилити бригади надання екстреної допомоги", - зазначив головлікар.

За його словами, зараз потерпілим проводиться комплексна діагностика для виявлення ушкоджень, їх характеру та обсягу, щоб визначити подальшу тактику лікування пацієнтів.

Нагадаємо, сьогодні, 10 серпня, в Запорізькій області поблизу села Кам'янське маршрутка зіткнулася з вантажівкою, в результаті чого загинули шість осіб, ще 12 отримали травми. ДТП в Запорізькій області сталося близько 14:30 на автодорозі Харків-Сімферополь, де маршрутне таксі зіткнулося з "Камазом". На момент аварії в маршрутці перебувало 20 осіб.

З водієм маршрутки проводяться першочергові слідчі дії і найближчим часом йому буде обрано запобіжний захід. За фактом ДТП у Запорізькій області вже порушено кримінальну справу за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху). Пізніше стало відомо про затримання водитедя вантажівки.