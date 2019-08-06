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В больнице Одесской области взорвали гранату, есть погибшие

Новости » Происшествия    06.08.2019 - 20:59
В больнице Одесской области взорвали гранату, есть погибшие
Иллюстративное фото (УНИАН)

В результате взрыва погибли два человека

В Раздельнянской центральной районной больнице Одесской области мужчина выдернул чеку из гранаты, в результате взрыва погибли два человека. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Думская". 

Как сообщается, инцидент произошел во вторник вечером в пищеблоке медицинского учреждения. Там взорвалась граната Ф-1. 

В результате взрыва погибли два человека - мужчина, подорвавший боеприпас, и женщина. 

По информации правоохранительных органов, гранаты было две. Вторая - РГД-5 - не сработала. Ее обезвредили взрывотехники. 

На данный момент сотрудники полиции выясняют обстаятельства происшествия. 

Событие квалифицированы по ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что 30 июля в Днепропетровской области на детской площадке в результате взрыва гранаты пострадали шестеро детей. Пострадали дети в возрасте от четырех лет до 16 лет. 

Кроме того, в Никополе мужчина бросил гранату под автомобиль предпринимателя, в результате чего произошел взрыв, из-за которого пострадали два человека. 

Также в Киево-Святошинском районе Киевской области девушка подорвалась на гранате. Взрыв произошел в селе Крюковщина. Девушка пострадала от разрывов осколков.

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