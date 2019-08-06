В больнице Одесской области взорвали гранату, есть погибшие

Иллюстративное фото (УНИАН)

В результате взрыва погибли два человека

В Раздельнянской центральной районной больнице Одесской области мужчина выдернул чеку из гранаты, в результате взрыва погибли два человека. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Думская".

Как сообщается, инцидент произошел во вторник вечером в пищеблоке медицинского учреждения. Там взорвалась граната Ф-1.

В результате взрыва погибли два человека - мужчина, подорвавший боеприпас, и женщина.

По информации правоохранительных органов, гранаты было две. Вторая - РГД-5 - не сработала. Ее обезвредили взрывотехники.

На данный момент сотрудники полиции выясняют обстаятельства происшествия.

Событие квалифицированы по ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что 30 июля в Днепропетровской области на детской площадке в результате взрыва гранаты пострадали шестеро детей. Пострадали дети в возрасте от четырех лет до 16 лет.

Кроме того, в Никополе мужчина бросил гранату под автомобиль предпринимателя, в результате чего произошел взрыв, из-за которого пострадали два человека.

Также в Киево-Святошинском районе Киевской области девушка подорвалась на гранате. Взрыв произошел в селе Крюковщина. Девушка пострадала от разрывов осколков.