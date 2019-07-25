ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Киевской обл. девушка подорвалась на гранате

Новости » Происшествия    25.07.2019 - 12:39
В Киевской обл. девушка подорвалась на гранате
Фото: место происшествия (kv.npu.gov.ua)

Потерпевшая пыталась закопать в поле гранату

В Киево-Святошинском районе Киевской области девушка подорвалась на гранате. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу областного управления Нацполиции.

Взрыв произошел в селе Крюковщина. Девушка пострадала от разрывов осколков.

"Взрыв был слышен на территории жилого массива "Европейский город" и уже буквально через несколько минут местные жители увидели окровавленную, едва живую девушку. Сразу вызвали скорую помощь... Как выяснилось, среди поля на расстоянии десяти метров от жилых домов сдетонировала граната. Девушка пострадала от разрывов осколков, а потом вся окровавленная добралась до ближайших многоэтажек и попросила помочь ей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что потерпевшую с ранениями в области спины госпитализировали в ближайшую клинику.

По предварительной информации, девушка пыталась закопать гранату в поле. Правоохранители выясняют все детали инцидента.

"Открыто уголовное производство по ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). Следствие продолжается", - сообщили в пресс-службе.

Напомним, в Ровенской области в результате взрыва неизвестного предмета погибли два ребенка 11 и 13 лет.

Как писало РБК-Украина, правоохранители 19 июля задержали под стенами Верховной рады мужчину с гранатой.

Во Львове в парке обнаружили пакет с 11 боевыми гранатами В Харькове в результате взрыва гранаты погибли 2 человека
Новости Украины КиевКиевская областьграната
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь