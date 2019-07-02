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В Днепропетровском облсовете рассказали о состоянии пострадавших от взрыва детей

Новости » Происшествия    02.07.2019 - 09:46
В Днепропетровском облсовете рассказали о состоянии пострадавших от взрыва детей
Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)

Отмечается, что двоих детей уже прооперировали

Двух детей, которые пострадали от взрыва в Днепропетровской области, прооперировали, еще двух оперируют. Об этом сообщил председатель Днепропетровского областного совета Глеб Прыгунов в Facebook.

Прыгунов сообщил, что все дети живы.

"Двух самых трудных ночью прооперировали. 16-летний парень все еще на искусственной вентиляции легких, но врачи говорят, что стабильный. 5-летний малыш - в сознании. Еще двоих сейчас начали оперировать", - написал он.

Напомним, вчера вечером на детской площадке в результате взрыва гранаты пострадали шестеро детей. Пострадали дети в возрасте от четырех лет до 16 лет. Полиция открыла уголовное производство по двум статьям - ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и ст. 264 (небрежное хранение огнестрельного оружия или боевых припасов).

РБК-Украина писало, что в понедельник, 1 июля, во время пожара в частном жилом доме в селе Черная (Одесская область) погибли четверо детей. После этого президент Украины Владимир Зеленский поручил новому главе Одесской областной государственной администрации взять под контроль расследование пожара.

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