В Днепропетровской обл. взорвали автомобиль предпринимателя, есть раненые

Фото: место происшествия (dp.npu.gov.ua)

Пострадавших госпитализировали

В Никополе мужчина бросил гранату под автомобиль предпринимателя, в результате чего произошел взрыв, из-за которого пострадали два человека. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отдел коммуникации полиции Днепропетровской области.

Так, 28 июля мужчина бросил под автомобиль 41-летнего местного предпринимателя гранату РГД-5. В результате произошел взрыв, в результате которого телесные повреждения получили два пассажира автомобиля.

Фото: место происшествия

Сообщение о взрыве поступило в полицию около 22:53. По словам заявительницы, на перекрестке улицы Новикова и Коцюбинского Никополя неизвестные бросили под автомобиль Mitsubishi Outlander взрывное устройство.

"В результате взрыва пострадали два пассажира автомобиля, которые получили многочисленные осколочные ранения. Сейчас пострадавшие лица находятся в больнице, их жизни ничего не угрожает", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, эксперты-взрывотехники изъяли с места происшествия фрагменты гранаты РГД-5.

"Правоохранители установили подозреваемого в преступлении и доставили его в Никопольский отдел полиции. Сейчас решается вопрос об объявлении ему подозрения и избрании меры пресечения. Продолжается досудебное расследование, назначены экспертизы", - сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст.15 (покушение на преступление) п.1,5 ч. 2 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

Напомним, в Киево-Святошинском районе Киевской области девушка подорвалась на гранате. Взрыв произошел в селе Крюковщина. Девушка пострадала от разрывов осколков.

Как писало РБК-Украина ранее, правоохранители 19 июля задержали под стенами Верховной рады мужчину с гранатой.