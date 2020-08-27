Больницам могут снизить выплаты за безосновательные госпитализации с COVID-19

Фото: Виктор Ляшко (РБК-Украина)

Министерство здравоохранение Украины может снизить финансирование больниц, которые манипулируют безосновательными госпитализациями пациентов с коронавирусом COVID-19. Для этого введут понижающий коэффициент.

Об этом в интервью "Интерфакс-Украина" заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

По его словам, больницам не платят за количество пациентов с COVID-19 или вылеченных по "ковидному пакету", поэтому повышая число госпитализаций, нельзя получать больше денег.

"Сумма средств, которая выплачивается учреждениям здравоохранения, вообще не зависит от количества больных COVID-19 или пациентов с подозрением, находящихся в этом заведении. Мы, наоборот, сейчас хотим ввести понижающий коэффициент за безосновательную госпитализацию", - заявил Ляшко.

Он уточнил, что больницам платят за количество бригад - по 17 тысяч гривен в месяц на бригаду из реаниматологов, инфекционистов и медсестер. Они формируются на определенное количество коек, занятых пациентами.

"Если, скажем, в инфекционной больнице 10 бригад, она получает 1,7 млн гривен в месяц, если больше - получает больше. Мы не включаем в борьбу с коронавирусом все больницы сразу, чтобы не распылять весь ресурс и медицинскую помощь", - добавил Ляшко.

Напомним, ранее Ляшко в комментарии РБК-Украина рассказал, могут ли на местах искажать данные о больных COVID-19.

Он также заявил, что новая служба по контролю за заболеваниями позволит улучшить эффективность противоэпидемической защиты.