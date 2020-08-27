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В Украине 1974 новых случая коронавируса

Киев, Четверг 27 августа 2020 08:51
В Украине 1974 новых случая коронавируса
Фото: люди в масках (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

По состоянию на 27 августа в Украины выявили вспышку новых случаев коронавируса, за сутки заразились 1974 человека. Больше всего заражений в Киеве, Харьковской, Одесской и Львовской областях.

Такие данные приводит карта Совета национальной безопасности и обороны.

С начала пандемии в стране заразились 112 059 человек, из них более 53 тысяч выздоровели.

Отметим, сложная эпидемситуация сейчас во Львовской области, Киеве, Черновицкой области, Ровенской, Ивано-Франковской, Харьковской, Закарптаський и Одесской областях.

Вчера правительство усилило ограничительные меры на территории областей из-за роста заболеваемости. Запрещается деятельность дискотек, развлекательных заведений (ночных клубов). Кабмин принял постановление, запрещающее проведение концертов, кроме тех, которые проводятся учреждениями культуры

Напомним, Кабинет министров Украины закрыл границы на въезд иностранцам до 28 сентября.

Отметим, в Украине продлили карантинное зонирования минимум до 1 ноября.

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