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Ляшко рассказал, могут ли на местах искажать данные о больных COVID-19

Киев, Вторник 25 августа 2020 10:31
Ляшко рассказал, могут ли на местах искажать данные о больных COVID-19
Фото: Виктор Ляшко (РБК-Украина)
Автор: Ульяна Безпалько, Анастасия Рокитна

Ляшко отметил, что нет смысла на что-то влиять, если есть ряд показателей

Государственные лаборатории подчиняются Министерству здравоохранения и на них местная власть влиять не может. А доля тестирований в коммунальных лабораториях, которые находятся в собственности местной власти, не такая уж и большая.

Об этом заявил в комментарии РБК-Украина главный санитарный врач Виктор Ляшко, говорится в материале "Проверка эпидемией: связаны ли "антирекорды" по коронавирусу с увеличением тестирования".

По его словам, нет смысла на что-то влиять, если есть ряд показателей, которыми на местах невозможно сманипулировать.

"Есть ряд показателей, которые мы определяем, и они друг друга перестраховывают", - пояснил он.

Ляшко считает, что больницы, которые оказывают медицинскую помощь в случаях коронавирусной болезни, также не заинтересованы в том, чтобы специально "накручивать" число пациентов. По его словам, они получают финансирование в зависимости от количества созданных бригад.

Напомним, в Минздраве объяснили спад количества больных коронавирусом на выходных.

Отметим, что в Украине выявили небольшой спад количества новых случаев коронавируса.

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